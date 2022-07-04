Оккупанты более 65 раз обстреляли Сумскую область: ранены 6 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах в области. Пострадали 5 общин: Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Новослободская и Белопольская. Об этом информирует УНН.
Детали
Краснопольская община
После одиннадцати утра на территорию Краснопольской общины россияне сбросили самодельное взрывное устройство. Жители одного из населённых пунктов остались без воды: разрушена водонапорная башня. Также сильно повреждено фермерское хозяйство.
Шалыгинская община
Около часа, продолжился обстрел Шалыгинской общины (первый был около 8 утра). Стреляли из реактивных систем залпового огня - 20 взрывов и 10 из миномета. После этого россияне выпустили неуправляемую ракету с вертолета.
Также россияне пустили ракеты по школе в Эсманской общине. Четверо человек ранены.
Почти в 17 часов минометным огнем по Новослободской общине россияне разрушили хозяйственное сооружение и электросети.
После 18-й по Белопольской общине с территории рф начался минометный обстрел, 24 прихода.
Также враги сбросили гранату с беспилотника. Вечером россияне дважды запустили ракеты по одному из сел Белопольского общества. Всего 5 ракет. И минометный огонь: 4 прихода.
После 21 огня из минометов и САУ продолжился.
По меньшей мере два человека ранены.
Напомним
В сравнении, оккупанты выпустили более 230 мин и снарядов разного калибра по Сумщине за 3 июля.