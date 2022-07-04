Окупанти понад 65 разів обстріляли Сумську область: поранено 6 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли в області. Постраждали 5 громад: Краснопільська, Шалигінська, Есманська, Новослобідська та Білопільська. Про це інформує УНН.
Деталі
Краснопільська громада
Після одинадцятої ранку на територію Краснопільської громади росіяни скинули саморобний вибуховий пристрій. Мешканці одного з населених пунктів лишилися без води: зруйнована водонапірна башта. Також сильно пошкоджене фермерське господарство.
Шалигінська громада
Близько першої години, продовжився обстріл Шалигінської громади (перший був близько 8 ранку). Гатили із реактивних систем залпового вогню - 20 вибухів, та 10 із міномета. Після цього росіяни випустили некеровану ракету з гелікоптера.
Також росіяни пустили ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.
Майже о 17-тій годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.
Після 18-тої по Білопільській громаді з території рф розпочався мінометний обстріл, 24 приходи.
Також вороги скинули гранату з безпілотника. Ввечері росіяни двічі запустили ракети по одному із сіл Білопільської громади. Усього 5 ракет. І мінометний вогонь: 4 приходи.
Після 21 вогонь із мінометів та САУ продовжився.
Щонайменше двоє людей поранені.
Нагадаємо
У порівнянні, окупанти випустили понад 230 мін та снарядів різного калібру по Сумщині за 3 липня.