Оккупанты выпустили более 6,4 тыс. дронов и совершили 213 атак - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала этих суток на фронте произошло 213 боевых столкновений. Враг запустил более 6,4 тыс. дронов и сбросил 176 управляемых авиабомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 55 авиационных ударов, сбросив 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6460 дронов-камикадзе и совершил 2305 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск — говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло одно боестолкновение. Противник совершил 43 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивных систем залпового вогня.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Лиман, Старица и в сторону Терновой, Волоховки.

На Купянском направлении сегодня враг три раза атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой, Ковшаровка.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 12 попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Дибровы, Лимана, Озерного. Два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны отражали 12 попыток захватчиков идти вперед в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районах Резниковки, Закотного, Липовки. Три боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

Силы обороны отразили девять вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Ильиновка, Константиновка, Русин Яр.

На Покровском направлении враг совершил 38 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Мирное, Новопавловка, Новоподгородное, Дорожное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 48 оккупантов и 24 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага, склад ГСМ. Повреждены три единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, одна артиллерийская система, 111 укрытий личного состава и пункт управления БпЛА противника. Уничтожено или подавлено 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении наши защитники отражали три вражеские атаки в районах Сичневого, Вороного и в сторону Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Еленоконстантиновка, Железнодорожное и в сторону Воздвижевки, Косовцево, Цветкового, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербаки и Плавни.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Потери России за сутки составили 1330 военных и 2161 беспилотник — Генштаб