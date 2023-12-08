Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали
Киев • УНН
Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.
В течение суток российская армия обстреливала одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК, которая находится на прифронтовой территории. Обошлось без пострадавших, впрочем оборудование предприятия получило повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
россия в третий раз за сутки атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК. Оккупанты вчера в течение многих часов обстреливали одну из ТЭС ДТЭК, которая находится у линии соприкосновения. Атаки возобновились ночью и сегодня утром. К счастью, обошлось без пострадавших
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За последние полтора месяца это уже восьмая атака на прифронтовую теплоэлектростанцию. Оборудование предприятия в результате российских обстрелов получило повреждения. После прекращения атаки энергетики начали ликвидацию последствий вражеских ударов.
Кроме того, в компании отмечают, что в условиях атак врага ДТЭК делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы.
Напомним
Оккупанты нанесли ночью 6 ударов по Харькову ракетами С-300.
Также УНН сообщал, что в результате массированной ракетной атаки на Днепропетровскую область есть разрушения в Павлограде, Терновке и Юрьевской общинеи, в том числе повреждено промышленное предприятие
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Оккупанты в третий раз за сутки атаковали теплоэлектростанцию, находящуюся возле линии соприкосновения: детали
Российская армия неоднократно обстреливала тепловую электростанцию ДТЭК вблизи линии фронта, нанося ущерб оборудованию, но обошлось без жертв; ДТЭК работает для поддержания энергосистемы Украины. Это уже восьмой обстрел станции за последние шесть недель.
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