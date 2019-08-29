Официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На 29 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 августа установлены на таком уровне:
25.221856 грн за доллар;
27.953383 грн за евро;
0.379770 грн за российский рубль;
30.777868 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.