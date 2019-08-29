Официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 августа установлены на таком уровне:

25.221856 грн за доллар;

27.953383 грн за евро;

0.379770 грн за российский рубль;

30.777868 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.