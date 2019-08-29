Офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,22 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На 29 серпня 2019 року офіційний курс гривні встановлено на рівні 25,22 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 29 серпня встановлені на такому рівні:
25.221856 грн за долар;
27.953383 грн за євро;
0.379770 грн за російський рубль;
30.777868 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 28 серпня курс долара та євро валют зріс, а курс фунта стерлінгів - впав. Курс рубля, у свою чергу, залишився незмінним.