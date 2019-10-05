Официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. На 5 октября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,88 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 октября установлены на таком уровне:
24.877122 грн за доллар;
27.242936 грн за евро;
0.381950 грн за российский рубль;
30.682438 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 4 октября курс всех указанных валют не изменился.