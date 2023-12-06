Один человек погиб, семь ранены - последствия вражеского обстрела Донетчины
Киев • УНН
Российские войска совершили 21 обстрел Донецка, в результате которых погиб один и были ранены семь гражданских лиц; было повреждено 25 гражданских объектов, включая жилые дома, больницу и школы.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли 21 удар по гражданскому населению Донецкой области. В частности, атаковали ракетами город Селидово. В результате вражеских обстрелов области один человек погиб, семь ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области
Детали
Под вражеский огонь попали 13 населенных пунктов Донецкой области: Авдеевка, Курахово, Селидово, Часов Яр, Бердичи, Дружба, Ласточкино, Малиновка, Николаевка, Новокалиново, Алексеевка, Соловьево и Торское.
Повреждено 25 гражданских объектов - 10 жилых домов, админздания, 2 частных предприятия, 3 учебных заведения, больница, автомобили.
Из "Градов" оккупанты ударили по Часовому Яру - убили человека и 6 ранили. Повреждено 6 частных домов. В результате артиллерийского обстрела в Торском ранен гражданский человек
Четырьмя ракетами "С-300" россия попала по городу Селидово. Разрушено учебное заведение заведение, повреждены 2 админздания, 2 частных предприятия, многоквартирные дома, автомобили.
По Авдеевке враг бил из авиации и танков. Разрушениям подверглись больница, учебное заведение.
Два дома повреждены в результате российского артобстрела в Николаевке.
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