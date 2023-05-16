"Глаза" российских ракет: как агрессор пытается усовершенствовать системы наведения своих боеголовок

Детали

Как сообщили эксперты, ракеты типа “Х-101” оснащены системой наведения “Tercom”. Ее особенность в том, что она сканирует особенности ландшафта под собой и сравнивает с эталоном, который ей задали ранее. Маршрут ракеты делится на части и имеет символические точки сверки − "чекпоинты" (реки с крутыми берегами, специфические по форме озера, сеть оврагов, отдельные крупные сооружения и т.д.), карта которых закладывается в память ракеты. В процессе полета ракета проводит сравнение, локализует себя и корректирует показатели инерциальной системы по данным рельефа местности.

Цитата

“В старой версии ракеты был один объектив, размещенный в поворотном механизме с углами поворота до 10 градусов, в новой – три объектива, установленные неподвижно. Простыми словами, вместо одного оптико-механического блока, террористы встроили три таких блока – это тройная база данных по всем сенсорами, которая обрабатывается для более точного наведения и поражения заданных целей”, - отмечают эксперты.

Камера системы наведения ракеты Х-101 старого (слева) и нового образца

По их словам, в целом россияне атакуют Украину ракетами с комбинированной системой наведения, которая включает: автономную систему (инерциальную, которая позволяет продолжать полет в условиях радиоэлектронного противодействия), систему навигации с коррекцией по оптическому изображению местности “Tercom”, и с коррекцией по сигналам спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС/GPS). Также применяются активные радиолокационные и оптические головки самонаведения.

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Инерциальная навигационная система использует гироскопы и ускорители для измерения изменений положения и скорости ракеты в пространстве. Она обеспечивает постоянное отслеживание движения ракеты независимо от внешней среды. Фактически – это движение по заранее заданным координатам и плану полета. При этом, если на пути появляются объекты или препятствия, которых не было в плане, то ракеты с инерциальной навигационной системой не способны их огибать или избегать.

Глобальная навигационная спутниковая система использует сигналы со спутников, таких как GPS, для наведения ракеты и позволяет ракете определить свое положение с высокой точностью. Спутниковая навигация постоянно контролирует координаты, высоту и скорость ракеты, сигнализирует ей, когда та отклоняется от заданной боевой задачи.

Активные радиолокационные головки самонаведения позволяют наводиться на радиоконтрастные цели. Ракета излучает радиосигнал, который имеет свои характеристики, например, частоту, амплитуду и модуляцию. После обнаружения цели от нее возвращается отраженный сигнал с информацией о расстоянии, направлении и других параметрах, который воспринимает и обрабатывает радарная система ракеты. Основываясь на информации о положении цели и собственно положение ракеты, система наведения уточняет траекторию для столкновения с объектом поражения.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что россия превратила Украину в полигон испытания экспериментальных ракет.

По его словам, сейчас российские террористы пытаются улучшить оптико-электронную систему корреляции по оптическому изображению местности, чтобы более точно попадать в цели, в частности путем захвата изображений на земле, их сверки с запланированными объектами для подтверждения маршрута и корректировки удара, поэтому и проводят такие испытания.