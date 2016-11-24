Обвиняемый по делу 2 мая отказался от услуг адвоката
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одессе продолжилось рассмотрение дела о событиях 2 мая. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Из-за отсутствия одного из обвиняемых судебное заседание перенесли на завтра. Кроме того, произошла замена прокурора, а также один из обвиняемых Владислав Романюк отказался от услуг своего адвоката, объясняя это тем, что за период судебного рассмотрения дела его положение не изменилось и он до сих пор за решеткой.
Напомним, 18 ноября обвиняемого по делу 2 мая в Одессе оставили еще на месяц под арестом .