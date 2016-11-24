Обвинувачений у справі 2 травня відмовився від послуг адвоката
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Одесі продовжився розгляд справи щодо подій 2 травня. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Через відсутність одного із обвинувачених судове засідання перенесли на завтра. Крім того, відбулася заміна прокурора, а також один із обвинувачених Владислав Романюк відмовився від послуг свого адвоката, пояснюючи це тим, що за період судового розгляду справи його становище не змінилося і він досі за гратами.
Нагадаємо, 18 листопада обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі залишили ще місяць під арештом.