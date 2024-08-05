В результате ночного обстрела поселка Садовое в Херсонской области ранений получила 85-летняя женщина. У нее-минно-взрывная травма и осколочное ранение руки. Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает УНН.

"Один человек получил ранения из-за российского обстрела в поселке Садовое. Враг ударил по населенному пункту сегодня около двух часов ночи. 85-летняя женщина самостоятельно обратилась в больницу. У нее-минно-взрывная травма и осколочное ранение руки. Состояние-легкое. Потерпевшей оказали необходимую медпомощь. Будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Напомним

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 12 населенных пунктов, включая Херсон, повреждены жилые дома, ранены 4 человека.