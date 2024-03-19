Обстрел Херсона: россияне попали в жилой дом

Российские военные в очередной раз обстреляли Херсон. Попали в жилой дом. Прошло без жертв. О последствиях атак рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Очередной удар по центральной части Херсона. И снова под огнем - жилая застройка. ... К счастью, никто из херсонцев в результате этих обстрелов не пострадал. - сообщил Прокудин.

Детали

Глава ОГА отметил, что центр города захватчики атаковали после обеда. Один из российских снарядов "прилетел" по жилому дому. В доме выбило стекла, изуродовало крышу и стены.

Последствия прилета по городу, а также мнения по этому поводу самих херсонцев зафиксировали на видео.

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Ранее сообщалось, что трое мужчин в возрасте 21, 44 и 27 лет получили легкие ранения в результате российского обстрела окрестностей Херсона.