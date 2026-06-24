Обрабатывающая промышленность больше всего заплатила налогов в Украине - обеспечено почти 18% поступлений в бюджет

Предприятия перерабатывающей промышленности по итогам января – мая 2026 года обеспечили наибольшую долю налоговых поступлений в сводный бюджет Украины – 17,9%. Об этом сообщила и. о. Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух, передает УНН.

Детали

По ее словам, именно перерабатывающая промышленность стала лидером среди всех отраслей экономики по объему уплаченных налогов.

По итогам января – мая 2026 года наибольший вклад в наполнение бюджета внесли предприятия перерабатывающей промышленности. Они обеспечили 17,9% всех налоговых поступлений в сводный бюджет - сообщила Карнаух.

Вторую позицию по объему уплаченных налогов заняла сфера оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, доля которой составила 16,3%.

Кроме того, на государственное управление, оборону и обязательное социальное страхование пришлось 11,9% всех поступлений, а на финансовую и страховую деятельность – 10,5%.

В ГНС также отметили наибольшие темпы роста уплаты налогов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, перерабатывающая промышленность увеличила поступления на 25,8 млрд грн или 17,3%, финансовая и страховая деятельность – на 24,9 млрд грн или 32,2%, государственное управление и оборона – на 17,1 млрд грн или 17,4%, а сфера торговли – на 14,4 млрд грн или 9,9%.

Налоги – это не только о бюджете. Это о зарплатах, пенсиях, социальных программах. За каждой цифрой – предприятия и бизнес, который работает вопреки всем вызовам - подчеркнула Леся Карнаух.

Она поблагодарила налогоплательщиков за вклад в финансовую устойчивость государства и подчеркнула, что каждая уплаченная гривна помогает финансировать армию, социальные программы и работу критически важных государственных сервисов.

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