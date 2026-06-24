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Раскрыта схема неуплаты налогов на сумму более 240 млн гривен с государственных дорожных подрядов

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Прокуроры раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в дорожно-строительной сфере, где пять предприятий оформили фиктивные закупки материалов на сумму более 1,1 млрд грн.

Раскрыта схема неуплаты налогов на сумму более 240 млн гривен с государственных дорожных подрядов

Прокуроры совместно с правоохранителями раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в дорожно-строительной сфере. Сумма неуплаты налогов — 244 млн грн. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН

"Когда компания работает за государственные средства, она должна честно платить налоги государству. Это базовое правило. И никакие схемы или "налоговые оптимизации" его не отменяют. 

Прокуроры совместно с правоохранителями раскрыли схему уклонения от уплаты НДС в дорожно-строительной сфере.

По данным следствия, пять предприятий, связанных с бенефициаром крупной дорожно-строительной компании, в течение 2020-2023 годов оформили якобы закупку битума, щебня и других строительных материалов на сумму более 1,1 млрд грн. Фактически этих поставок не было", - сообщил Кравченко. 

По словам Генпрокурора, на бумаге поставщики продавали материалы для ремонта дорог. На самом же деле занимались совсем другой деятельностью и торговали продуктами питания, обувью, шинами и арматурой.

Именно на основании таких фиктивных операций формировался налоговый кредит, который позволял существенно уменьшать налоговые обязательства. В результате бюджет недополучил более 243,8 млн грн

сообщил Кравченко. 

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Отдельно установлено, что эти же предприятия проводили с главной дорожно-строительной компанией операции на сумму более 4,3 млрд грн, смешивая реальные поставки с "бумажными". Так фиктивные документы встраивались в реальный хозяйственный оборот и создавали видимость законности.

"Факт умышленного уклонения от уплаты налогов подтвержден налоговыми проверками и заключениями судебных экспертиз. Одному из руководителей предприятий уже заочно сообщено о подозрении. По месту его проживания проведен обыск. Еще двое фигурантов находятся за границей. Принимаем меры для их привлечения к ответственности", - сообщил Кравченко. 

Генпрокурор подчеркнул, что неоднократно говорил на встречах с бизнесом: прокуратура не враг бизнеса. Мы заинтересованы в том, чтобы предприниматели работали, создавали рабочие места и развивали экономику.

"Но есть принципиальная граница.

Если компания получает миллиардные государственные подряды, а затем через фиктивные операции выводит из-под налогообложения сотни миллионов гривен, то это уже не бизнес. Это обман государства и всех налогоплательщиков. Почти 244 млн грн – это средства на оборону, безопасность, больницы, школы и восстановление страны. Убежден: за такие действия должна наступать ответственность независимо от масштабов бизнеса, должностей или связей", - подчеркнул Генпрокурор. 

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Евгений Царенко

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