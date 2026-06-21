Генпрокурор рассказал, сколько производств в отношении бизнеса было закрыто в течение года
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко подвел итоги работы: из более чем 26 тысяч уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 9716. Платформа "СтопТиск" получила 271 обращение, в 54 случаях приняты меры.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подвел промежуточные итоги пребывания в должности, в частности касательно сферы защиты инвестиций и бизнеса, сообщает УНН.
По информации, обнародованной Генпрокурором, из 26 818 уголовных производств в отношении бизнеса, которые были открыты по состоянию на июнь 2025 года, 9 716 были закрыты в результате проведенного аудита.
Также было назначено 4 263 экспертизы; направлено в суд — 1 867; возвращено изъятого имущества — 337. В 15 303 производствах продолжается досудебное расследование.
Кроме того, бизнесу были возвращены наличные на общую сумму более 80 млн грн, а также были возвращены драгоценные металлы, автомобили, техника и оборудование, изъятые во время расследований.
По информации, обнародованной Генеральным прокурором, на платформу "СтопТиск", инициированную для обращений представителей бизнеса, которые считают, что подверглись давлению со стороны правоохранительных органов, поступило 271 обращение. Большинство этих обращений обработано, и в 54 случаях приняты меры для восстановления нарушенных прав предпринимателей, 13 производств закрыто.
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Напомним
Платформа "СтопТиск" заработала в сентябре 2025 года. Этот цифровой инструмент создан как часть государственной политики защиты бизнеса от неправомерного вмешательства в хозяйственную деятельность со стороны правоохранительных органов. Портал позволяет руководителям компаний сообщать о случаях давления, проходить верификацию, классификацию и обеспечивает системное реагирование на такие факты.
Запуск портала стал продолжением начатой Русланом Кравченко на посту Генпрокурора инициативы по защите бизнеса от неправомерного давления и злоупотреблений, в частности, со стороны правоохранителей.