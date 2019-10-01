Оборонный комитет рекомендовал Раде принять закон о применении ВСУ техники и оружия в особый период

Всего ко второму чтению в законопроект поступило 8 поправок от народных депутатов. Законопроект № 1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период предусматривает:

- законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины ";

- исключение части девятой статьи 5 Закона Украины "О Государственной специальной службе транспорта" и дополнение статьи 13 настоящего Закона новыми частями по применению специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта, работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, 20 сентября народные депутаты Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Парламентарии решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.