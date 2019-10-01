Оборонный комитет рекомендовал Раде принять закон о применении ВСУ техники и оружия в особый период

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36406 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 82267 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 126260 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 118101 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67261 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73892 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187569 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150617 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158787 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138690 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
47%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 11621 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 5742 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 7198 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 5522 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 7584 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 126260 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 118101 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 90324 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101979 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131949 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9894 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12464 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15053 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17897 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19716 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Оборонный комитет рекомендовал Раде принять закон о применении ВСУ техники и оружия в особый период

Киев • УНН

 • 19857 просмотра

КИЕВ. Первое октября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде Украины принять в целом законопроект № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали члены оборонного комитета во время заседания единогласно, передает корреспондент УНН.

Оборонный комитет рекомендовал Раде принять закон о применении ВСУ техники и оружия в особый период

Всего ко второму чтению в законопроект поступило 8 поправок от народных депутатов. Законопроект № 1224 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период предусматривает:

- законодательное закрепление права соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены путем внесения изменений в названия и части первой статьи 1-1 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины ";

- исключение части девятой статьи 5 Закона Украины "О Государственной специальной службе транспорта" и дополнение статьи 13 настоящего Закона новыми частями по применению специальных средств военнослужащими Государственной специальной службы транспорта, работниками подразделений военизированной охраны Государственной специальной службы транспорта, а также оружия военнослужащими Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, 20 сентября народные депутаты Украины приняли за основу в первом чтении проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Парламентарии решили сократить на половину сроки подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96