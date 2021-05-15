Обмен ударами Израиля и из Газы: под Тель-Авивом погиб мужчина, в секторе обрушилась высотка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Во время сегодняшнего обмена ракетными обстрелами из Израиля и из сектора Газа погиб человек в городе под Тель-Авивом, а в Газе обрушился многоэтажный дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
По сообщению, мужчина около 50 лет погиб в результате ракетного удара в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива. Еще несколько человек получили легкие травмы. Полиция сообщила, что по городу попали две ракеты.
Посол Австрии в Израиле Ханна Лико заявила, что ракета, выпущенная из сектора Газа, приземлилась у австрийского посольства в Рамат-Гане. "К счастью, мы все в безопасности. Это должно немедленно прекратиться!" - написала она в Twitter.
ЦАХАЛ, сначала предупредив, ударом обрушил башню в Газе, где базировались, в частности, местные журналисты AP и Al Jazeera.
"Армия обороны Израиля разрушила башню "Аль-Джаля" в Газе. В здании размещается несколько средств массовой информации в Газе, в том числе Associated Press и Al Jazeera", - указал издание.
Ранее военные предупредили жителей, что в течение часа здание будет взорвано.
BREAKING: One dead following impact of Hamas rocket in Ramat Gan. - @manniefabian pic.twitter.com/D65frRU7aP- Conflict News (@Conflicts) May 15, 2021