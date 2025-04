Обмін ударами Ізраїлю і з Гази: під Тель-Авівом загинув чоловік, у секторі обрушилася висотка

Деталі

За повідомленням, чоловік близько 50 років загинув у результаті ракетного удару в Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва. Ще кілька людей отримали легкі травми. Поліція повідомила, що по місту поцілили дві ракети.

Посол Австрії в Ізраїлі Ханна Ліко заявила, що ракета, випущена з сектору Газа, приземлилася біля австрійського посольства в Рамат-Гані. “На щастя, ми всі в безпеці. Це має негайно припинитися!" - написала вона у Twitter.

ЦАХАЛ, спочатку попередивши, ударом обрушив вежу в Газі, де розміщувалися, зокрема, місцеві журналісти AP та Al Jazeera.

"Армія оборони Ізраїлю зруйнувала вежу "Аль-Джаля" в Газі. У будівлі розміщується кілька засобів масової інформації в Газі, в тому числі Associated Press і Al Jazeera", - вказало видання.

Раніше військові попередили жителів, що протягом години будівлю буде підірвано.

BREAKING: One dead following impact of Hamas rocket in Ramat Gan. - @manniefabianpic.twitter.com/D65frRU7aP

