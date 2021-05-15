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The Guardian

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Обмін ударами Ізраїлю і з Гази: під Тель-Авівом загинув чоловік, у секторі обрушилася висотка

Київ • УНН

 • 16861 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Під час сьогоднішнього обміну ракетними обстрілами з Ізраїлю та з сектору Газа загинув чоловік у місті під Тель-Авівом, а в Газі обрушився багатоповерховий будинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.

Обмін ударами Ізраїлю і з Гази: під Тель-Авівом загинув чоловік, у секторі обрушилася висотка

Деталі

За повідомленням, чоловік близько 50 років загинув у результаті ракетного удару в Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва. Ще кілька людей отримали легкі травми. Поліція повідомила, що по місту поцілили дві ракети.

Посол Австрії в Ізраїлі Ханна Ліко заявила, що ракета, випущена з сектору Газа, приземлилася біля австрійського посольства в Рамат-Гані. “На щастя, ми всі в безпеці. Це має негайно припинитися!" - написала вона у Twitter.

ЦАХАЛ, спочатку попередивши, ударом обрушив вежу в Газі, де розміщувалися, зокрема, місцеві журналісти AP та Al Jazeera.

"Армія оборони Ізраїлю зруйнувала вежу "Аль-Джаля" в Газі. У будівлі розміщується кілька засобів масової інформації в Газі, в тому числі Associated Press і Al Jazeera", - вказало видання.

Раніше військові попередили жителів, що протягом години будівлю буде підірвано. 

BREAKING: One dead following impact of Hamas rocket in Ramat Gan. - @manniefabianpic.twitter.com/D65frRU7aP

— Conflict News (@Conflicts) May 15, 2021

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