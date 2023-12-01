Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего

В Харькове задержали мошенника, который пытался выманить деньги у жены погибшего военного, обещая якобы вернуть его из плена. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией разоблачили харьковчанина, который за 10 тысяч долларов обещал родным вернуть бойца домой.

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В ведомстве объяснили, что злоумышленник "сыграл" на том, что военнослужащий погиб в так называемой серой зоне, поэтому его тело еще не передали близким.

Узнав об этом, мошенник начал выдавать себя за сотрудника СБУ и убеждать женщину в том, что ее муж якобы находится в плену у российских оккупантов.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигуранта и задержали его во время получения денег от потерпевшей. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Планируется избрание ему меры пресечения - содержание под стражей - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что при обыске у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Дополнение

В СБУ пояснили, что мужчина обещал жене военного свое содействие в "возвращении" военного домой. В частности, злоумышленник "гарантировал" своей жертве, что внесет фамилию якобы пленного воина в список на "первоочередной" обмен.

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Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

СБУ разоблачила 30 коллаборационистов, которые сотрудничали с российскими войсками в Украине. Им заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность. Каждому из подозреваемых грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.