Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывший главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи согласился дать показания в Конгрессе относительно реакции федерального правительства США на пандемию Covid-19 и происхождения вируса. Ранее представители Республиканской партии обвиняли его в том, что он вводит Конгресс в заблуждение.

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