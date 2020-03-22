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ЧП: в Украине могут ограничить производство продуктов питания

ЧП: в Украине могут ограничить производство продуктов питания

Киев  •  УНН

 • 85740 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Со следующей недели в Украине возможно чрезвычайное положение. Под ограничительные меры могут попасть и производители продуктов питания, сообщает УНН.

В Киеве с понедельника будут введены ограничения на передвижение: общественным транспортом смогут пользоваться только работники критической инфраструктуры. Однако усиление коснется, вероятно, не только столицы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook описал меры, которые по его мнению, нужно сделать для противодействия коронавирусу.

"В стране уже введены ограничительные мероприятия. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!

Во всем мире ограничения и кризис - везде, как и у нас нет масок и респираторов - и в США, и в Европе - паника захватила огромные просторы мира.

Нет тестов, нет аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт.
У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет.

Средства защиты и тесты производятся и закупаются - в условиях жестокой конкуренции во всем мире наши агенты покупают и средства защиты и компоненты. Делаем это и в Украине. Все, кто этим занимаются - сконцентрированы и нагруженные работой 24\7.

Нужно время! Ситуация будет меняться, мы будем насыщать систему всем необходимым - но нужно время!
Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев.

Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важный!!!

И потому - тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиями в органах власти.

На данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования независимо от форм собственности!

Предприятия критической промышленной инфраструктуры - другие должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволены, не отправленные за свой счет - на карантине !!!! - об убытках и компенсации подумаем и решим позже, когда выживем!", - написал Аваков.

При этом, как стало известно УНН из собственных источников, под ограничения могут попасть и производители продуктов питания.

Несмотря на значительное увеличение потребительского спроса, что недавно подтвердили производители молочки, правительство рассматривает вариант "фильтрации" производств.

"Наш Яготинский завод в эти дни работает как зверь. Производя 310-320 тонн продукции вместо обычных 270. Заявки торговли обеспечиваем полностью", - написал в Facebook Александр Деркач.

На полную мощность работает и крупнейший производитель курятины "Наша Ряба" , компания МХП. В виду того, что курятина имеет противовирусные свойства - спрос на нее сейчас повышен.

Однако в правительстве обсуждается мнение о том, что такое количество производителей продуктов питания стране сейчас не нужно и часть из них можно закрыть.

Для разъяснения ситуации, УНН обратится в министерство развития экономики.

Украинские Национальные Новости

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