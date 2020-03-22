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НС: в Україні можуть обмежити виробництво продуктів харчування

НС: в Україні можуть обмежити виробництво продуктів харчування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. З наступного тижня в Україні можливий надзвичайний стан. Під обмежувальні заходи можуть потрапити і виробники продуктів харчування, повідомляє УНН.

У Києві з понеділка будуть введені обмеження на пересування: громадським транспортом зможуть користуватися тільки працівники критичної інфраструктури. Однак посилення торкнеться, ймовірно, не тільки столиці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у себе в Facebook описав які заходи, на його погляд, потрібно зробити для протидії коронавірусу.

"У країні вже введені обмежувальні заходи. Вони будуть значно жорсткішими в найближчі дні - це продиктовано необхідністю! Це потрібно робити!

У всьому світі обмеження і криза - всюди, як і у нас немає масок і респіраторів - і в США і в Європі - паніка захопила величезні простори світу.

Немає тестів, немає апаратів штучної вентиляції легенів.

Провідні економіки світу і кращі системи охорони здоров'я виявилися не готові до атаки вірусу. Це факт.
У нас ситуація з цим така ж погана. Це треба чесно говорити. І дива завтра не відбудеться.

Засоби захисту та тести проводяться і закуповуються - в умовах жорстокої конкуренції у всьому світі наші агенти купують і засоби захисту та компоненти. Робимо це і в Україні. Всі, хто цим займаються - сконцентровані і навантажені роботою 24\7.

Потрібен час! Ситуація буде змінюватися, ми будемо насичувати систему всім необхідним - але потрібен час!
Потрібно виграти час, що б зараз не піддавалися хворобі якомога більше українців.

Кожен день не позамежної напруги нашої перехідної, кульгаючої медичної системи - важливи!!!

І тому - тотальний повний карантин - моя позиція, про яку хочу просити кожного з Вас і буду наполягати на ньому, згідно з моїми повноваженнями в органах влади.

На даний момент в країні повинні працювати тільки критично необхідні суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності!

Підприємства критичної промислової інфраструктури - інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок - на карантині!!!! - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!", - написав Аваков.

При цьому, як стало відомо УНН з власних джерел, під обмеження можуть потрапити і виробники продуктів харчування.

Незважаючи на значне збільшення споживчого попиту, що недавно підтвердили виробники молочки, уряд розглядає варіант "фільтрації" виробництв.

"Наш Яготинський завод в ці дні працює як звір. Виробляючи 310-320 тонн продукції замість звичайних 270. Заявки торгівлі забезпечуємо повністю", - написав у Facebook Олександр Деркач.

На повну потужність працює і найбільший виробник курятини "Наша Ряба", компанія МХП. З причини того, що курятина має противірусні властивості - попит на неї зараз підвищений.

Проте в уряді обговорюється думка про те, що така кількість виробників продуктів харчування країні зараз не потрібна і частину з них можна закрити.

Для роз'яснення ситуації, УНН звернеться до міністерства розвитку економіки.

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