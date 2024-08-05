На украинском рынке учебной литературы появилось новое издательство "Атлант", которое буквально за считанные месяцы получило от Минобразования более 100 заказов на выпуск школьных учебников общей стоимостью почти 180 млн грн. Как указано в расследовании NGL.media, издательство вероятно завысило цены на учебники, а прибыль "Атланта" от многомесячного сотрудничества с государственным "институтом модернизации содержания образования" может достичь 100-120 млн грн. В Министерстве образования и науки уже отреагировали на материал и инициировали служебное расследование по закупке, передает УНН.

Детали

По информации СМИ, только за последние два месяца государственное научное учреждение Минобразования "Институт модернизации содержания образования" заключило 83 соглашения на издание учебников с ООО "Издательство Атлант". Эти соглашения на общую сумму почти 163 млн грн заключены в течение июня-июля напрямую, без объявления тендеров.

Все эти учебники предназначены для школ с языками обучения национальных меньшинств (польский, венгерский, румынский), а также для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Типичным примером является заключенное 27 июня соглашение стоимостью 5,4 млн грн на издание почти 12 тыс. учебников "здоровье, безопасность и благосостояние" для шестиклассников с особыми образовательными потребностями.

В соглашение включены техническое задание и плановая калькуляция, где расписаны все расходы и прибыль издательства. ожидаемо самой большой статьей расходов являются полиграфические услуги - 4,8 млн грн. Еще 370 тыс. грн предусмотрены на общие расходы и гонорары авторам. Рентабельность всех этапов производства, согласно калькуляции, не превышает 5% и составляет менее 260 тыс. грн. Таким образом один учебник от "Атланта" обойдется налогоплательщикам в 455 грн.

Чтобы выяснить оправданность таких расходов на полиграфические услуги NGL.media обратились к нескольким украинским типографиям с просьбой предоставить расчеты стоимости их услуг по печати учебника по такому же техническому заданию (тираж, объем, плотность бумаги, цвет и т.д.).

В результате оказалось, что стоимость полиграфических услуг в калькуляции "Атланта" завышена в минимум два раза.

Однако наиболее интересным оказалось ценовое предложение Харьковской типографии ООО "ПЭТ", где печатает свои учебники издательство"Атлант". Именно эта типография выпустила все учебники по прошлогодним соглашениям "Атланту" с "Институтом модернизации содержания образования".

Получив от NGL.media техническое задание с аналогичными показателями, ООО " ПЭТ "выразило готовность в течение месяца отпечатать 12 тыс. учебников за 871,2 тыс. грн. это почти в пять раз дешевле, чем заложенные "Атлантом" 4,8 млн грн.

Если учесть дополнительные расходы, гонорар и рентабельность, заложенные "Атлантом", стоимость одного учебника, оплаченного за бюджетный счет, могла бы составить 109 грн, а не 455 грн.

Соглашение на издание учебника "Здоровье, безопасность и благосостояние" для школьников с особыми образовательными потребностями – это лишь одно из 83 соглашений, которые в течение июня и июля 2024 года "Институт модернизации содержания образования" заключил с ООО "Издательство Атлант". Общая стоимость этих сделок - почти 163 млн грн. Учитывая еще 21 уже выполненное соглашение, заключенное в декабре прошлого года, общая стоимость полученных "Атлантом" бюджетных заказов составляет 178 млн грн.

Определить конкретные переплаты по всем этим сделкам сложно, ибо для сравнения пришлось бы рассчитывать сотни калькуляций на учебники различных тиражей и объемов для нескольких типографий. Однако несколько экспертов издательского рынка, которых NGL.media попросили проанализировать десять крупнейших сделок, утверждают, что очевидным является завышение стоимости полиграфических услуг в два-три раза.

"Конечно, стоило бы детально анализировать каждую из этих сделок, но просмотрев присланные вами техзадания и плановые калькуляции, могу уверенно сказать, что стоимость завышена в два-три раза, а кое-где и больше. Это очевидно для всех на нашем рынке", - сказал NGL.media технический директор одного из украинских издательств, которое также пользуется услугами ООО "ПЭТ".

Исходя из таких оценок, прибыль "Атланта" от многомесячного сотрудничества с государственным "Институтом модернизации содержания образования" может достичь 100-120 млн грн.

Директор ООО "Издательство Атлант" Леля Минакова фактически отказалась от комментариев по поводу завышения стоимости изготовления учебника "Здоровье, безопасность и благосостояние", настаивая в письменном ответе NGL.media, что "такой факт отсутствует".

Зато директор Государственного научного учреждения "Институтом модернизации содержания образования" Евгений Баженков в ответе на запрос NGL.media заявила, что ее организация не влияет на выбор типографии. "Издательства, в том числе ООО "Издательство Атлант", самостоятельно определяют полиграфическое предприятие, которое способно выполнить государственный заказ по печати учебника в определенный срок на условиях издательств", – утверждает он.

Добавим

Издательство "Атлант", которое так стремительно ворвалось на рынок учебной литературы, основано меньше года назад в Киеве. Однако его учредителями и владельцами являются трое бизнесменов, которые уже давно и очень успешно освоили этот рынок – Виктор Круглов, Олег Фурман и Олег Костенко.

Виктор Круглов является владельцем издательской группы "Основа" и издательства "Ранок". "Основа" ежегодно выпускает более 200 новых наименований учебных, справочных и познавательных книг, а "Ранок" является традиционным поставщиком учебников для Минобразования. Например, в 2021 году "Ранок" получил на учебники 121 млн грн, заняв первое место по совокупной стоимости подрядов от Минобразования. Второе место (82 млн грн) в этом рейтинге получило издательство "Генеза", которым владеет Олег Фурман, а третье место (81 млн грн) досталось издательскому центру "Орион" Олега Костенко. Эти три издательства несколько лет подряд получали более половины всех денег, которые правительство выделяет на издание школьных учебников.

"Ранок" и "Генеза" продолжают лидировать и в 2024 году, уже получив от Минобразования более 190 млн грн и 170 млн грн соответственно, а вот третье место с портфелем заказов на 163 млн грн, полученных всего за два месяца, занял "Атлант".

Формально Круглов, Фурман и Костенко являются конкурентами на рынке учебной литературы. Однако это не помешало им объединить интересы в новом бизнес-проекте, который меньше чем за год уже получил от Минобразования 104 сделки на 178 млн грн.

Возглавила новосозданное издательство "Атлант" Леля Минакова, бывшая заместитель председателя правления государственного холдинга "Укрподдавполиграфия" – крупнейшей в Украине издательско-полиграфической компании, курирующей работу 23 профильных предприятий.

Сейчас "Атлант" получал подряды только на учебники для школьников с особыми образовательными потребностями и языками обучения национальных меньшинств.

Что касается иноязычных учебников, "Атлант" заключает договоры на перевод и адаптацию с издательствами, которые владеют авторскими правами на украинскую версию. Анализ уже изданных "Атлантом" учебников показал, что такие соглашения оно заключало с издательствами своих владельцев – "Ранок" и "Генеза".

С учебниками для школьников с особыми образовательными потребностями ситуация немного иная. Такие учебники готовит авторский коллектив и подает на конкурс государственного "Институтом модернизации содержания образования", который в результате отбора рекомендует их для издания за государственный счет. Такие учебники получают соответствующий гриф Минобразования. Авторы же тем временем регистрируют авторское право на учебник, а издательство "Атлант" заключает с ними соглашения на его использование. Такие сделки и позволяют получать господряды.

Позиция МОН

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что инициируют служебное расследование по закупке Институтом модернизации содержания образования учебников для детей из ООП по завышенной цене.

"... мы получили информацию, что Институт модернизации содержания образования, который уполномочен организовывать экспертизу и закупку учебников, заключил соглашение на их приобретение по завышенной стоимости.

Институт модернизации содержания образования-отдельное юридическое лицо, занимающееся организацией конкурса и закупкой учебников и пособий для школ", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что неукоснительно придерживаются антикоррупционных принципов, поэтому благодарны представителям медиа за то, что обратили внимание на возможные нарушения.

"Обязательно сообщим о результатах служебного расследования", - резюмировали в МОН.