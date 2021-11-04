Новый министр обороны Резников говорит, обсуждается уместность отмены призыва

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“Я в своих предыдущих консультациях, действительно, сейчас обсуждаю уместность отмены призыва. Я не хочу сейчас давать свое видение, у меня есть чувство, но я хочу проверить его, проговорив с экспертами. Моя мечта, чтобы, по большому счету, мы пришли к профессиональной армии”, — рассказал Резников.

Детали

По его словам, Минобороны должно сделать службу в армии привлекательной, чтобы в стране не стояли вопросы о призыве ребят-студентов.

“Я надеюсь, что новый закон о национальном сопротивлении, о создании войск территориальной обороны, возможно, и будет тем заменителем удобным, когда люди будут проходить подготовку и быть в реестре территориальной обороны, и это как раз будет мобилизационным резервом”, — сказал Резников.

Дополнение

Первый назначенный министр обороны после прихода к власти Президента Владимира Зеленского - Андрей Загороднюк - заявлял, что государство и он лично выступают за отмену призыва на военную службу.

Что касается войск теробороны, то Верховная Рада 16 июля приняла президентский законопроект об основах национального сопротивления и связанный законопроект об увеличении численности ВСУ на 11 тысяч военнослужащих. Позже Президент Владимир Зеленский подписал эти законы. Численность ВСУ согласно им увеличивается до 261 тысячи человек.