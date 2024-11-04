Новые правила регистрации волонтерских авто для военных: что изменилось

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Правительство упростило процедуру временной регистрации автомобилей, полученных военными в качестве гуманитарной помощи. Регистрация будет действовать до конца военного положения плюс три месяца.

Правительство упростило процедуру регистрации автомобилей, полученных военными как гуманитарная помощь. Регистрация будет действовать до конца военного положения плюс три месяца, сообщили в Минсоцполитики, пишет УНН.

Детали

«Упрощен порядок регистрации волонтерских автомобилей для военнослужащих», - указали в министерстве.

Как отмечается, правительство ввело механизм временного государственного учета транспортных средств, которые военнослужащие получают в качестве гуманитарной помощи и используют, защищая государство.

«Отныне военнослужащие могут зарегистрировать такой транспорт на свое имя и пользоваться им на законных основаниях до завершения действия военного положения и три месяца после его отмены или прекращения», - сообщили в министерстве.

Как сообщается, чтобы поставить такой автомобиль на временный государственный учет, военнослужащий в течение 10 дней от подписания акта приема-передачи должен подать в сервисный центр:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ о прохождении военной службы;
  • акт приема-передачи транспортного средства установленной формы;
  • распечатанную электронную декларацию.

В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками31 октября 2024, 09:21 • 17187 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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