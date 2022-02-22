Новая волна минирований в Киеве: правоохранители ищут взрывчатку на ряде объектов, среди которых ТРЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киеве вновь поступило сообщение о минировании ряда объектов, среди которых торгово-развлекательные центры. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Юлия Гирдвилис.
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“Сообщение о заминировании поступило около 15:00 в колл-центр СБУ. "Заминирован" ряд объектов, среди них торгово-развлекательные центры. Направили кинологов, взрывотехников и следственно-оперативные группы на места”, — сообщила Гирдвилис.
Детали
По ее словам, проверки продолжаются.
Дополнения
21 февраля в Киеве заявили о заминировании ряда объектов по городу.
Добавим
Начиная с января в Украине из разных городов сообщают о “минировании” анонимами. Под ударом обычно-школы и ТЦ. Некоторые регионы даже решили переводить школы на ”дистанционку" из-за такой ситуации.
В СБУ говорят, что за волной псевдоминирований по всей Украине стоит Россия. Уже есть задержанные.