Нова хвиля мінувань у Києві: правоохоронці шукають вибухівку на низці об'єктів, серед яких ТРЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Києві знову надійшло повідомлення про мінування низки об'єктів, серед яких торгово-розважальні центри. Про це журналісту УНН повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс.
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“Повідомлення про замінування надійшло близько 15:00 до кол-центру СБУ. „Замінована“ низка об’єктів, серед них торгово-розважальні центри. Направили кінологів, вибухотехніків та слідчо-оперативні групи на місця”, — повідомила Гірдвіліс.
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За її словами, перевірки тривають.
Доповнення
21 лютого у Києві заявили про замінування низки об’єктів по місту.
Додамо
Починаючи з січня в Україні з різних міст повідомляють про “мінування” анонімами. Під ударом зазвичай — школи та ТЦ. Деякі регіони навіть вирішили переводити школи на “дистанційку” через таке.
У СБУ кажуть, що за хвилею псевдомінувань по всій Україні стоїть Росія. Уже є затримані.