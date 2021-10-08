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Нобелевскую премию мира получил главный редактор российской "Новой газеты" и журналистка из Филиппин: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору “Новой газеты” Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе. Лауреатов назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен, пишет УНН.

Детали

Комитет решил присудить премию за “их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира”.

“Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова”, — подчеркнула глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

“Это очень смелые, выдающиеся журналисты, (присуждение им премии) иллюстрирует, что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях”, — отметила она, комментируя имена лауреатов.

BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Дополнение

До Муратова последним Нобелевским лауреатом с российским гражданством был физик Константин Новоселов, проживающий сейчас в Великобритании, премию ему вручили в 2010 году. Нобелевскую премию мира граждане России до этого не получали, но она вручалась двум гражданам СССР — ученому и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту СССР Михаилу Горбачеву.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа.

Нобелевская премия-2021

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе), и второй половины “за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных” (итальянцу Джорджо Паризи).

6 октября премию по химии присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа.

7 октября лауреатом премии по литературе стал британский писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.

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