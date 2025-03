Нобелівську премію миру отримав головний редактор російської "Нової газети" та журналістка з Філіппін: деталі

Деталі

Комітет вирішив присудити премію за “їхні зусилля щодо захисту свободи слова, що є передумовою для демократії і міцного миру”.

“Демократичні суспільства запобігають війнам і конфліктам, це найкращий захист, яку спільноти могли б вибудувати проти воєн і конфліктів. Але немає демократії без свободи слова”, — підкреслила глава Норвезького Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен.

“Це дуже сміливі, видатні журналісти, (присудження їм премії) ілюструє, що означає бути журналістом і як можна використовувати свободу слова навіть в дуже складних, обмежених умовах”, — зазначила вона, коментуючи імена лауреатів.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

До Муратова останнім Нобелівським лауреатом з російським громадянством був фізик Костянтин Новосьолов, який зараз живе у Великій Британії, премію йому вручили у 2010 році. Нобелівську премію миру громадяни Росії до цього не отримували, але вона вручалася двом громадянам СРСР — вченому і правозахиснику Андрію Сахарову і президенту СРСР Михайлу Горбачову.

У минулому році лауреатом Нобелівської премії миру стала Всесвітня продовольча програма.

Нобелівська премія-2021

У нинішньому році Нобелівський тиждень почався 4 жовтня, у понеділок: були оголошені лауреати премії з фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян, чиї роботи дозволили вченим зрозуміти, як ініціюються нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього, і використовувати знання для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

5 жовтня було оголошено про присудження половини Нобелівської премії з фізики за роботи щодо моделювання клімату Землі (німцеві Клаусу Хассельманну і американцеві Сюкуро Манабе), і другої половини “за відкриття того, як безладність і флуктуації взаємодіють у фізичних системах — у масштабах від атомних до планетарних” (італійцеві Джорджо Парізі).

6 жовтня премію з хімії присудили Беньяміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.

7 жовтня лауреатом премії з літератури став британський письменник занзібарського походження Абдулразак Гурна.