Нобелівську премію миру отримав головний редактор російської "Нової газети" та журналістка з Філіппін: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Норвезький нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2021 року головному редактору “Нової газети” Дмитру Муратову і філіппінській журналістці Марії Рессо. Лауреатів назвала у п’ятницю голова комітету Беріт Райсс-Андерсен, пише УНН.
Деталі
Комітет вирішив присудити премію за “їхні зусилля щодо захисту свободи слова, що є передумовою для демократії і міцного миру”.
“Демократичні суспільства запобігають війнам і конфліктам, це найкращий захист, яку спільноти могли б вибудувати проти воєн і конфліктів. Але немає демократії без свободи слова”, — підкреслила глава Норвезького Нобелівського комітету Беріт Райсс-Андерсен.
“Це дуже сміливі, видатні журналісти, (присудження їм премії) ілюструє, що означає бути журналістом і як можна використовувати свободу слова навіть в дуже складних, обмежених умовах”, — зазначила вона, коментуючи імена лауреатів.
BREAKING NEWS:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Доповнення
До Муратова останнім Нобелівським лауреатом з російським громадянством був фізик Костянтин Новосьолов, який зараз живе у Великій Британії, премію йому вручили у 2010 році. Нобелівську премію миру громадяни Росії до цього не отримували, але вона вручалася двом громадянам СРСР — вченому і правозахиснику Андрію Сахарову і президенту СРСР Михайлу Горбачову.
У минулому році лауреатом Нобелівської премії миру стала Всесвітня продовольча програма.
Нобелівська премія-2021
У нинішньому році Нобелівський тиждень почався 4 жовтня, у понеділок: були оголошені лауреати премії з фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян, чиї роботи дозволили вченим зрозуміти, як ініціюються нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього, і використовувати знання для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.
5 жовтня було оголошено про присудження половини Нобелівської премії з фізики за роботи щодо моделювання клімату Землі (німцеві Клаусу Хассельманну і американцеві Сюкуро Манабе), і другої половини “за відкриття того, як безладність і флуктуації взаємодіють у фізичних системах — у масштабах від атомних до планетарних” (італійцеві Джорджо Парізі).
6 жовтня премію з хімії присудили Беньяміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.
7 жовтня лауреатом премії з літератури став британський письменник занзібарського походження Абдулразак Гурна.