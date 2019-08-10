Немецкая "Бавария" забила 23 гола в одном из спаррингов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В рамках тренировочного сбора мюнхенская "Бавария" провела товарищеский матч обыграл местный "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Баварии".
Отпраздновав удачную генеральную репетицию накануне первого раунда Кубка Германии — в понедельник мюнхенцы сыграют против “Энерги Коттбус”. Еще одним приятным моментом вечера стал дебют новичка команды Лукаса Эрнандеса.
На глазах у 2500 зрителей еще в первом тайме благодаря голам Ренату Саншеша (2 гола), Леона Дайку, Роберта Левандовски (3), Сержа Гнабри и Корентена Толиссо (4) “Бавария” довела счет до крупного. Во втором тайме отличились футболисты, вышедшие на замену Томас Мюллер (2), Отца Вридт (3), Сарпреет Сингх, Леон Горецкая (2), Александер Нолленбергер и Ларс Дитрих, который забил в свои ворота.
Отметим, что первым официальным матчем сезона-2019/20 для “Баварии” стал матч за Суперкубок Германии, когда мюнхенцы проиграли “Боруссии” из Дортмунда со счетом 0:2.
Добавим, что 12 августа команда Нико Ковача встретится в Кубке страны с “Энерги”, а чемпионат Германии стартует 16 августа ответная “Баварии” против “Герты”.