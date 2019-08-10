Німецька "Баварія" забила 23 голи в одному із спарингів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В рамках тренувального збору мюнхенська "Баварія" провела товариський матч обіграв місцевий "Роттах-Егерн" з рахунком 23:0, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Баварії".
Відсвяткувавши вдалу генеральну репетицію напередодні першого раунду кубка Німеччини — в понеділок мюнхенці зіграють проти “Енергі Коттбус ”. Ще одним приємним моментом вечора став дебют новачка команди Лукаса Ернандеса.
На очах у 2 500 глядачів ще в першому таймі завдяки голам Ренату Саншеша (2 голи), Леона Дайку, Роберта Левандовскі (3), Сержа Гнабрі і Корентена Толіссо (4) “Баварія” довела рахунок до великого. У другому таймі відзначилися футболісти, які вийшли на заміну Томас Мюллер (2), Отчі Врідт (3), Сарпреет Сінгх, Леон Горецька (2), Александер Нолленбергер і Ларс Дітріх, який забив у свої ворота.
Відзначимо, що першим офіційним матчем сезону-2019/20 для “Баварії” став матч за Суперкубок Німеччини, коли мюнхенці програли “Боруссії” з Дортмунда з рахунком 0:2.
Додамо, що 12 серпня команда Ніко Ковача зустрінеться в Кубку країни з “Енергі”, а чемпіонат Німеччини стартує 16 серпня матчем “Баварії” проти “Герти”.