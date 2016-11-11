Германия готовит План Маршалла для Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Германия призвала другие развитые страны присоединиться к плану поддержки экономики Африки, благодаря которому хотят замедлить приток африканских мигрантов в Европу, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер рассказал журналистам, что Германия в ближайшие недели представит подробности так называемого "Плана Маршалла для Африки". Название плана отсылает к программе США, которая помогла восстановлению Европы после Второй мировой войны.
"Если молодежь в Африке не может найти работу или обеспечить свое будущее в своих собственных странах, миллионы будут приезжать в Европу", - заявил Г.Мюллер.
По данным Международной организации по миграции, около 160 тыс. человек в этом году пересекли Средиземное море на пути из Африки в Италию. Около 4 тыс. человек погибли, пытаясь добраться до Европы.