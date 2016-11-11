Німеччина готує План Маршалла для Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Німеччина закликала інші розвинені країни приєднатися до плану підтримки економіки Африки, завдяки якому хочуть уповільнити наплив африканських мігрантів в Європу, передає УНН із посиланням на ВВС.
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Герд Мюллер розповів журналістам, що Німеччина найближчими тижнями представить подробиці так званого "Плану Маршалла для Африки". Назва плану відсилає до програми США, яка допомогла відновленню Європи після Другої світової війни.
"Якщо молодь в Африці не може знайти роботу або забезпечити своє майбутнє в своїх власних країнах, мільйони будуть приїжджати до Європи", - заявив Г.Мюллер.
За даними Міжнародної організації з міграції, майже 160 тис. людей цьогоріч перетнули Середземне море на шляху з Африки до Італії. Близько 4 тис. людей загинули намагаючись дістатися до Європи.