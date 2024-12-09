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Никакого коллапса в энергосистеме, даже несмотря на массированные ракетные обстрелы в Украине не будет этой зимой-нардеп

Никакого коллапса в энергосистеме, даже несмотря на массированные ракетные обстрелы в Украине не будет этой зимой-нардеп

Киев  •  УНН

 • 4453 просмотра

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Председатель подкомитета ВР Сергей Нагорняк опроверг информацию западных СМИ о возможном коллапсе энергосистемы Украины. По его словам, страна лучше подготовлена к зиме, чем в прошлом году.

В энергосистеме Украины никакого коллапса даже несмотря на крупные российские  массированные ракетные обстрелы не будет этой зимой. Даже при большом количестве ракет или при больших морозах.

Об этом заявил председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных Сергей Нагорняк услуг во время пресс-брифинга, передает УНН.

Буквально неходавно з'явилась новина, півтора тіжня тому у виданні The Times про те, що Україна "замерзне" й нам всім вже порче готуватися до найдіршаго сценария, тому що Владо нічого не зроблено, жодного укриття в Україні не збудовано. Я по цій статті готов ґрунтовне заперечення. Якщо сьогодні представляться заключити, надішлю їм це заперечення про те, що в цій газеті написана не правда. Ця інформація не відповідає дійсності. Після заключення розвіювання міфів у The Times, начальный міф спробую розвіяти у The New York Times

- сказал Нагорняк.

Он отметил, что в The New York Times  две недели назад вышла статья, очень похожая на статью в The Times. Нагорняк  заметил, что получается, что мировые издания пишут далеко не правду не разобравшись в ситуации.

Сказать, что у нас ничего не готово – это не правда. Никакого коллапса даже несмотря на большие массированные ракетные обстрелы в Украине не будет этой зимой. Даже при большом количестве ракет или при больших морозах. Могут быть какие-то ограничения, технические незначительные проблемы, но в целом мы лучше в декабре 2024 года готовы чем в декабре 2023 года

- заявил Нагорняк.

По его словам, по состоянию на сегодня Украина смогла несмотря на войну, несмотря на 11 уже массированных ракетных обстрелов только в этом году, построить и спрятать в укрытие второго уровня защиты более 50 трансформаторов большой мощности.

Смогла на юге и востоке построить два подземных распределенных здания под релейные подстанции и строить еще три здания, которые наземные и тоже хоронят здания релейного управления. Это колоссальная работа

- сказал Нагорняк.

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Контекст

The Times 23 ноября опубликовало статью в которой утверждало, что из-за коррупции в энергетике украинцам грозит смертельный мороз. Также издание утверждало, что якобы отказ Киева построить бункеры для электроподстанций, которые защищают их от российских авиаударов, сделал страну уязвимой перед зимой.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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