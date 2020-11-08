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New York Times анонсировала выпуск газеты с победой Байдена на первой полосе

New York Times анонсировала выпуск газеты с победой Байдена на первой полосе

Киев  •  УНН

 • 13371 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Авторитетная американская газета New York Times опубликовала будущую первую полосу номера, который выйдет в воскресенье, 8 ноября. Первая страница газеты будет посвящена победе демократа Джозефа Байдена на выборах президента США, передает УНН со ссылкой на Twitter газеты.

“Байден обошел Трампа”, — говорится на первой странице будущего выпуска газеты.

Выпуск номера запланирован в США на утро 8 ноября.

3 ноября в США состоялись всеобщие выборы. Подсчет голосов еще продолжается, однако, согласно экспертной оценки всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. Впрочем, действующий глава Белого дома Дональд Трамп свое поражение не признает. Он, в частности, заявил, что выиграл выборы, набрав 71 млн “законных голосов”. Телеканал Fox News сообщил, что Трамп признает поражение на выборах, только если судебные иски не дадут результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы в США: окружение Трампа советует ему готовиться к поражению — WP

Байден уже получил поздравления от президента Украины Владимира Зеленского. В частности, поздравления прислал президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель также опубликовали свои поздравления. К поздравлениям присоединились Премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Канады Джастин Трюдо. В частности, первым арабским лидером, что выступил с аналогичным приветствием стал президент Егитпа Абдель Фаттах Ас-Сиси.

Кроме президентов, Байдена уже успели поздравить с победой лидеры ЕС: Еврокомиссии, Европарламента и Евросовета — Урсула фон дер Ляйен, Давид Сассоли и Шарль Мишель. Кроме того, к поздравлениям присоединился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM

— The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

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