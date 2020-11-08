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New York Times анонсувала випуск газети з перемогою Байдена на першій шпальті

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Авторитетна американська газета New York Times опублікувала майбутню першу шпальту номеру, який вийде у неділю, 8 листопада. Перша сторінка газети буде присвячена перемозі демократа Джозефа Байдена на виборах президента США, передає УНН із посиланням на Twitter газети.

"Байден обійшов Трампа", - йдеться на першій сторінці майбутнього випуску газети.

Випуск номеру заплановано у США на ранок 8 листопада.

3 листопада в США відбулися загальні вибори. Підрахунок голосів ще триває, проте, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ — кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає. Він, зокрема, заявив, що виграв вибори, набравши 71 млн “законних голосів”. Телеканал Fox News повідомив, що Трамп визнає поразку на виборах, тільки якщо судові позови не дадуть результатів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вибори у США: оточення Трампа радить йому готуватися до поразки — WP

Байден вже отримав привітання від президента України Володимира Зеленського. Зокрема, привітання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і канцлерка Ангела Меркель також опублікували свої привітання. До привітань долучились Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр Канади Джастін Трюдо. Зокрема, першим арабським лідером, що виступив з аналогічним привітанням став президент Єгитпу Абдель Фаттах Ас-Сісі.

Окрім президентів, Байдена вже встигли привітати з перемогою лідери ЄС: Єврокомісії, Європарламенту та Євроради — Урсула фон дер Ляйен, Давід Сассолі і Шарль Мішель. Крім того, до привітань приєднався Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

The front page of The New York Times for Nov. 8, 2020. pic.twitter.com/5JAX6te8sM

— The New York Times (@nytimes) November 7, 2020

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