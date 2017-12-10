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Неизвестные в Ужгороде средь бела дня похитили человека

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УЖГОРОД-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня около 11:00 в Ужгороде четверо неизвестных на внедорожнике “Mercedes” похитили человека. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ Нацполиции в Закарпатской области и Управления патрульной полиции в городах Ужгород и Мукачево, передает УНН.

“Сегодня, в свой выходной, патрульный увидел из окна дома, как неизвестные силой вытаскивают из авто его соседа, при этом, угрожая предметом, похожим на оружие, и нанося телесные повреждения пытаются посадить в свой автомобиль”, — сообщают в УПП в городах Ужгород и Мукачево.

Патрульный оперативно сообщил о преступлении своим коллегам, которые несли службу в городе. За несколько минут патрульные остановили авто вероятных похитителей путем блокирования на улице Собранецкой. Четырех человек, вероятно причастных к похищению, задержали и надели на них наручники.

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Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили предмет, похожий на оружие, а при осмотре — вещество, похожее на наркотическое.

В отделе коммуникации полиции Закарпатской области сообщают, что в похищении 29-летнего ужгородца подозреваются трое мужчин из Мукачево и один из Ужгорода.

Сейчас следственно-оперативная группа работает со всеми участниками и свидетелями события и устанавливает все обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, 7 декабря в Киеве задержан мужчина, который под угрозой применения ножа похитил для примирения свою сожительницу.

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