Невідомі в Ужгороді серед білого дня викрали людину
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні близько 11:00 в Ужгороді четверо невідомих на позашляховику “Mercedes” викрали людину. Про це повідомляють у прес-службах ГУ Нацполіції у Закарпатській області та Управління патрульної поліції у містах Ужгород і Мукачево, передає УНН.
“Сьогодні, у свій вихідний, патрульний побачив з вікна будинку, як невідомі особи силоміць витягають з авто його сусіда, при цьому, погрожуючи предметом, схожим на зброю, та наносячи тілесні ушкодження намагаються посадити у власний автомобіль”, — повідомляють в УПП у містах Ужгород і Мукачево.
Патрульний оперативно повідомив про злочин своїм колегам, які несли службу у місті. За декілька хвилин патрульні зупинили авто ймовірних викрадачів шляхом блокування на вулиці Собранецькій. Чотирьох осіб, ймовірно причетних до викрадення, затримали та вдягли на них кайданки.
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Під час поверхневої перевірки полісмени виявили предмет, схожий на зброю, а під час огляду — речовину, схожу на наркотичну.
У відділі комунікації поліції Закарпатської області повідомляють, що у викраденні 29-річного ужгородця підозрюються троє чоловіків із Мукачева та один із Ужгорода.
Наразі слідчо-оперативна група працює зі всіма учасниками та свідками події та встановлює всі обставини та причини інциденту.
Нагадаємо, 7 грудня у Києві затримано чоловіка, який під загрозою застосування ножа викрав для примирення свою співмешканку.