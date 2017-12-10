Невідомі в Ужгороді серед білого дня викрали людину

УЖГОРОД-КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні близько 11:00 в Ужгороді четверо невідомих на позашляховику “Mercedes” викрали людину. Про це повідомляють у прес-службах ГУ Нацполіції у Закарпатській області та Управління патрульної поліції у містах Ужгород і Мукачево, передає УНН.