Неизвестные ранили мужчину и ребенка в Николаеве и похитили крупную сумму денег

Так, вчера, 8 ноября, около 18:00 в полицию поступило сообщение о том, что на площади Победы трое преступников ранили из огнестрельного оружия 48-летнего мужчину и завладели денежными средствами.

На месте происшествия правоохранители установили, что на площади Победы в районе дома № 21 по пр. Мира, возле остановки общественного транспорта, трое неизвестных мужчин, одетых в камуфляжную форму, лица которых были закрыты масками, совершили несколько выстрелов и попали в 48-летнего пострадавшего и 6-летнего мальчика, вызвав обоим огнестрельные ранения конечностей.

Нападавшие отобрали у раненого мужчины большую сумму денежных средств, сели в автомобиль, якобы "Мерседес" черного цвета, и скрылись с места происшествия.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.