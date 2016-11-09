Невідомі поранили чоловіка та дитину в Миколаєві та викрали велику суму грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Інгульському районі Миколаєва троє невідомих поранили з вогнепальної зброї 48-річного чоловіка та 6-річного хлопчика і викрали велику суму грошей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, вчора, 8 листопада, близько 18:00 год., до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на площі Перемоги троє злочинців поранили з вогнепальної зброї 48-річного чоловіка та заволоділи грошовими коштами.
На місці події правоохоронці встановили, що на площі Перемоги в районі будинку № 21 по пр. Миру, поблизу зупинки громадського транспорту, троє невідомих чоловіків, одягнутих в камуфляжну форму, обличчя яких були закриті масками, здійснили декілька пострілів та влучили у 48-річного постраждалого та 6-річного хлопчика, спричинивши обом вогнепальні поранення кінцівок.
Нападники відібрали у пораненого чоловіка велику суму грошових коштів, сіли в автомобіль, нібито “Мерседес” чорного кольору, та втекли з місця події.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на злочин) п.12 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство) КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.