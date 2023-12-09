Непогода в Киеве: на улицах задействовано более 260 единиц спецтехники

В столице продолжается ликвидация последствий непогоды. Чтобы очистить дороги от снега и гололеда "Киевавтодор" привлек более 260 единиц спецтехники. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Продолжается устранение последствий снегопада и гололеда. Киевавтодор уже вывел на улицы столицы более 260 единиц спецтехники и почти 200 дорожных работников Отдельно работают коммунальщики. Дороги, тротуары, остановки транспорта обрабатываются противогололедными средствами. - говорится в утреннем сообщении КГГА.

Детали

КГВА также призвали водителей частного автотранспорта - не парковать машины вдоль дорог, чтобы не мешать работе по расчистке.

Кроме этого отмечается, что по прогнозу Укргидрометцентра сегодня снегопада в Киеве не ожидается. Будет облачно, без осадков и на дорогах местами будет наблюдаться гололедица. Температура в день 1-3° мороза.

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