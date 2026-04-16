Не всем PEP высокий риск – в НБУ модернизировали финмониторинг для политиков, нардепов и судей

Национальный банк Украины уточнил для банков правила финмониторинга для политиков, нардепов, судей, министров и руководителей госорганов. Финансовый регулятор посвятил этому отдельное служебное письмо №25-0010/33646, которое подписал заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник, передает УНН.

В НБУ подчеркнули: сам по себе статус такого лица не означает, что банк автоматически должен считать его клиентом с высоким риском или отказывать ему в обслуживании.

Регулятор напомнил, что банки должны оценивать каждого такого клиента индивидуально. То есть решение должно зависеть не от самой должности человека, а от того, какие именно финансовые операции он проводит, есть ли риски нарушений и действительно ли есть основания для усиленного контроля. Если банк автоматически ставит всем PEP-клиентам наивысший уровень риска или просто отказывает им в услугах, это противоречит закону.

В письме также сказано, что банки не имеют права безосновательно блокировать операции, закрывать доступ к услугам или отказывать в открытии или продлении обслуживания только из-за статуса клиента. В то же время они обязаны проверять таких лиц внимательнее, если для этого есть реальные основания. Если банк неправильно применяет этот подход, он несет за это ответственность.

Отдельно НБУ объяснил, что делать, если человек уже не занимает важную государственную должность. В таком случае банк еще как минимум год должен учитывать возможные риски. В течение этого времени могут действовать дополнительные проверки: например, разрешение руководителя банка на обслуживание, проверка источников происхождения денег и усиленный мониторинг операций.

Но если после этого времени банк видит, что операции клиента не вызывают подозрений, имеют низкий риск и нет признаков злоупотреблений, то дополнительные ограничения можно отменить. Далее такого человека должны проверять уже на общих условиях, как и других клиентов. Это правило касается также членов семьи политически значимого лица и людей, которые с ним связаны.

Кроме того, национальный финансовый регулятор обратил внимание на вопросы происхождения денег и состояния. Банк может проверять эти данные, пользуясь документами, открытой информацией, объяснениями самого клиента и другими доступными источниками. При этом сам факт, что человек был или является чиновником, не может считаться автоматическим объяснением суммы его состояния.

Также в Нацбанке уточнили, что в некоторых случаях банк может не требовать дополнительных проверок источников средств. Это возможно, если риск низкий, подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма нет, а счет человек использует преимущественно для получения зарплаты, социальных выплат или если сумма операций не превышает 400 тысяч гривен в месяц.

В конце НБУ отдельно предостерег банки от подхода, когда финансовое учреждение просто избегает "неудобных" клиентов вместо того, чтобы нормально оценить их риски. Там подчеркнули, что такой подход неправильный и противоречит закону.

