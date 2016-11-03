НБУ: все банковские металлы подорожали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Национальный банк Украины установил официальный курс банковских металлов на 3 ноября. Все драгоценные банковские металлы подорожали, передает УНН со ссылкой на официальный сайт НБУ.
Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 33 322,1240 грн;
Серебро - 473,8580 грн;
Платина - 248010,20 грн;
Палладiй - 16 127,5250 грн.
Официальный курс НБУ за один грамм банковских металлов на 3 ноября составляет:
Золото - 1 071,3311 грн;
Серебро - 15,2349 грн;
Платина - 817,6218 грн;
Палладiй - 518,6450 грн.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины на 2 ноября 2016 установил официальный курс банковских металлов .