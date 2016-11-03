НБУ: всі банківські метали подорожчали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Національний банк України встановив офіційний курс банківських металів на 3 листопада. Всі дорогоцінні банківські метали подорожчали, передає УНН з посиланням на офіційний сайт НБУ.
Національний банк України встановив такі курси банківських металів за 10 тройських унцій:
Золото — 33 322,1240 грн;
Срiбло — 473,8580 грн;
Платина — 248010,20 грн;
Палладiй — 16 127,5250 грн.
Офіційний курс НБУ за один грам банківських металів на 3 листопада становить:
Золото — 1 071,3311 грн;
Срібло — 15,2349 грн;
Платина — 817,6218 грн;
Палладiй — 518,6450 грн.
Як повідомляв УНН, Національний банк України на 2 листопада 2016 року встановив офіційний курс банківських металів.