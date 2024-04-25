НБУ снизил учетную ставку до 13,5%

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5%, сообщили в НБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 14,5% до 13,5% с 26 апреля 2024 года", - говорится в сообщении.

Как указали в регуляторе, продолжают цикл смягчения процентной политики, учитывая ослабление фактического и ожидаемого ценового давления, а также снижение рисков для поступления международной финансовой поддержки. "Это позволит поддержать развитие кредитования и восстановления экономики без дополнительных рисков для ценовой и финансовой стабильности", - указали там.

"НБУ будет адаптировать монетарную политику в случае существенных изменений в балансе рисков. Так, уменьшение рисков для инфляции и курсовой устойчивости может создать предпосылки для дополнительных шагов по снижению учетной ставки и смягчения валютных ограничений, которые поддержат развитие кредитования и восстановления экономики", - отметили в регуляторе.

Справочно

Учетная ставка определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от центробанка, и влияет на процент, под который банки дают кредиты.