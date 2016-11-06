НАПК ведет переговоры с ГПУ для участия ее представителей в обысках е-декларантов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальное агентство по предотвращению коррупции не имеет собственных инструментов для проведения следственных действий, ведь является превентивным органом. Однако НАПК ведет переговоры с правоохранителями, в частности с Генпрокуратурой Украины для участия представителей агентства в частности в обысках отдельных е-декларантов. Об этом в эфире телеканала Интер сказала глава НАПК Наталья Корчак, передает корреспондент УНН.
"Ведем переговоры с Генпрокуратурой с тем, чтобы наши сотрудники имели возможность участвовать в следственных группах при проведении обысков помещений тех декларантов, которые нас будут интересовать", - сказала Н.Корчак.
Она также сообщила, что ведутся переговоры о доступе представителей НАПК к базам и реестрам Национального антикоррупционного бюро. По ее словам доступ можно получить только через специальные логины и пароли НАБУ и представителям агентства эту информацию не дают.
Н.Корчак заметила, что НАПК охотно воспользуется помощью правоохранительных органов.
Как сообщал УНН, в НАПК заверили, что на проверку электронной декларации не понадобятся годы.