Больше всего больных COVID-19 в Киеве среди людей в возрасте от 30 до 49 лет

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 42261 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 86035 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 102975 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129107 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129430 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173319 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121958 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104949 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103075 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Больше всего больных COVID-19 в Киеве среди людей в возрасте от 30 до 49 лет

Больше всего больных COVID-19 в Киеве среди людей в возрасте от 30 до 49 лет

Киев  •  УНН

 • 13696 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на сегодня на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, больше всего болеет люди в возрасте от 30 до 49 лет - это 43%, 564 человека. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"По возрастным категориям, детей до 18 лет - 6% (80 случаев - ред.), люди от 18 до 29 лет - это 15%, 205 случаев в нашем городе. В возрасте от 30 до 49 лет наиболее поражена категория граждан - это 43%, 564 человека. В возрасте от 50 до 65 лет - 11%, то есть 148 больных", - сказал Кличко.

По его словам, вирус поражает всех, но, по статистике, больше болеет активная часть общества.

Всего, по словам мэра, сегодня в Киеве выявлено 1298 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.

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