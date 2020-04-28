Больше всего больных COVID-19 в Киеве среди людей в возрасте от 30 до 49 лет

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на сегодня на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, больше всего болеет люди в возрасте от 30 до 49 лет - это 43%, 564 человека. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.