Больше всего больных COVID-19 в Киеве среди людей в возрасте от 30 до 49 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Киеве по состоянию на сегодня на заболевание, вызванное коронавирусной инфекцией, больше всего болеет люди в возрасте от 30 до 49 лет - это 43%, 564 человека. Об этом во время брифинга во вторник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"По возрастным категориям, детей до 18 лет - 6% (80 случаев - ред.), люди от 18 до 29 лет - это 15%, 205 случаев в нашем городе. В возрасте от 30 до 49 лет наиболее поражена категория граждан - это 43%, 564 человека. В возрасте от 50 до 65 лет - 11%, то есть 148 больных", - сказал Кличко.
По его словам, вирус поражает всех, но, по статистике, больше болеет активная часть общества.
Всего, по словам мэра, сегодня в Киеве выявлено 1298 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине на 9 часов 28 апреля зафиксировано 9410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 401.