Найбільше хворих на COVID-19 у Києві серед людей віком від 30 до 49 років

КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві станом сьогодні на захворювання, викликане коронавірусною інфекцію, найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років - це 43%, 564 людини. Про це під час брифінгу у вівторок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.