Найбільше хворих на COVID-19 у Києві серед людей віком від 30 до 49 років
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Києві станом сьогодні на захворювання, викликане коронавірусною інфекцію, найбільше хворіють люди віком від 30 до 49 років - це 43%, 564 людини. Про це під час брифінгу у вівторок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“За віковими категоріями, дітей до 18 років — 6% (80 випадків — ред.), люди від 18 до 29 років — це 15%, 205 випадків у нашому місті. Віком від 30 до 49 років найбільш вражена категорія громадян — це 43%, 564 людини. Віком від 50 до 65 років — 11%, тобто 148 хворих”, — сказав Кличко.
З його слів, вірус вражає всіх, але, за статистикою, більше хворіє активна частина суспільства.
Всього, за словами мера, сьогодні в Києві виявлено 1298 випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу — 401.