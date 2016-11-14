Нацполиция получила 10 заявок на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве - А.Крыщенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Национальная полиция получила 10 заявок на проведение акций протеста в период с 15 до 22 ноября в Киеве. Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель главы Национальной полиции Киева Андрей Крыщенко, передает корреспондент УНН.
"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет происходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторые заявлено до 50 тыс. митингующих", - отметил он.
Напомним, как сообщил заместитель главы Нацполиции А.Крыщенко, пока нет информации о планируемых провокациях и попытках захвата административных зданий в столице во время проведения массовых мероприятий.