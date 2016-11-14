Нацполіція отримала 10 заявок на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві - А.Крищенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національна поліція отримала 10 заявок на проведення акцій протесту у період з 15 до 22 листопада в Києві. Про це на брифінгу в понеділок заявив заступник голови Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"У Києві протягом тижня, з 15-22 буде відбуватися велика кількість масових заходів, тому будемо працювати в посиленому режимі. Поступило близько 10 заявок про проведення масових заходів, на деякі заявлено до 50 тисяч мітингувальників", - зазначив він.
Нагадаємо, як повідомив заступник голови Нацполіції А.Крищенко, наразі немає інформації щодо запланованих провокацій та спроб захоплення адміністративних будівель у столиці під час проведення масових заходів.